إيملي شاه خطيبة مينا مسعود.. ملكة جمال سابقة وسفيرة لليونيسف

في إحدى حدائق اليابان، احتفل الفنان المصري العالمي مينا مسعود، بخطبته على إيملي شاه، وخضعا لجلسة تصوير «فوتوسيشن» وسط حالة من الحب والسعادة، وذلك بعد أن أعلن «مسعود» عن خطبته قائلًا: «في موعدنا الأول شعرت أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة.. سعيد للغاية باختياري لحب عمري».

معلومات عن إيملي شاه

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن إيملي شاه، بعد خطبتها من الممثل المصري العالمي مينا مسعود، وفق ما نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

- تُدعى إيملي شاه.

- هي‭ ‬ابنة‭ ‬براشانت‭ ‬شاه‭ ‬منتج‭ ‬الأفلام‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬بوليوود.

- تبلغ من العمر 29 عامًا.

- ولدت في عام 1995.

- تتمتع بموهبتي الرقص والتمثيل.

- هي ممثلة هندية أمريكية.

- لديها خبرة في مجال الإنتاج بسبب والدها.

- تخرجت في جامعة ولاية كاليفورنيا.

- حصلت على شهادة في إدارة وسائل الترفيه.

- فازت بلقب ملكة جمال نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2014.

- تحب الأعمال الخيرية كثيرًا.

- حصلت على لقب سفيرة لليونيسف.

- يتابعها قرابة المليون شخص على إنستجرام.

- جمعتها قصة حب بالممثل المصري مينا مسعود منذ شهور طويلة.

فيلم عيسى يشارك في بطولته مينا مسعود

يذكر أن الفنان المصري العالمي مينا مسعود، تعاقد على بطولة فيلم «عيسى»، التي تدور أحداثه حول العديد من القضايا والأفكار والمعتقدات وكيفية تأثيرها على حياة من حوله، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم، خالد الصاوي، سامي مغاوري، محمود حجازي.