المؤلف هيثم نبيل يكشف مفاجأة.. مينا مسعود بطلا لفيلم عيسى

انضم الفنان مينا مسعود لطاقم عمل فيلم عيسى، وكشف عن هذا الأمر مؤلف الفيلم هيثم نبيل، والذي قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأنه تم اختيار الفنان مينا مسعود ليكون بطلًا للعمل بجانب الأبطال الذين تم اختيارهم للعمل قائلا: «مينا هو اللي هيقدم شخصية عيسى وهيه شخصية مختلفة».

وتابع هيثم، بأن مينا فنان مصري عالمي، وأنه سعيد أن يتم اختيار مينا لتقديم أول تجربة تأليف له.

يذكر أن فيلم عيسى يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم مينا مسعود وخالد الصاوي ونانسي صلاح ومحمود حجازي، وعدد أخر من الفنانين، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.