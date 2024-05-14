5 معلومات عن إميلي شاه خطيبة مينا مسعود.. تعشق الرقص والسفر

أعلن الفنان المصري العالمي مينا مسعود، في الساعات القليلة الماضية، خطوبته على الممثلة الهندية إيملي شاه، وذلك من خلال جلسة تصوير جمعته معها في اليابان.

أبرز المعلومات عن إيملي شاه خطيبة مينا مسعود

وفي السطور التالية تكشف «الوطن» أبرز المعلومات عن الممثلة الهندية إيملي شاه خطيبة مينا مسعود:

- ولدت إميلي شاه فـي شيكاغو وتربت في ولاية نيوجرسي، ولدى عائلتها ثقافات متعددة.

- لديها شغف كبير بأنواع الرقص المختلفة، منها رقص الباليه والهيب هو والجاز، كما تحب السفر والمسرح.

- تمتلك الممثلة الهندية إميلي شاه خطيبة مينا مسعود موهبة فنية كبيرة في التمثيل، وهي ابنة براشانت شاه منتج الأفلام الشهير في بوليوود.

- تتميز الممثلة الهندية إيملي شاه باتقانها عدة لغات، من بينها اللغة الغوجاراتية والإنجليزية.

- شاركت إيملي شاه في عدد من الأفلام العالمية، من بينها «Fortune Defies Death» عام 2018، إضافة لفيلم «ungle Cry» الذي خطفت من خلاله الأنظار بقوة.

آخر أعمال مينا مسعود

وكان آخر أعمال الفنان مينا مسعود مشاركته في فيلم «في عز الضهر»، والذي انتهى من تصويره منذ عام، ويجسد خلاله شخصية جديدة عليه، ويتحدث أكثر من لغة، وتم تصويره في أكثر من دولة، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية المصرية الفترة المقبلة، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم إيمان العاصي، وكريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل.