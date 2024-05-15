«أزهر الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية وشهادات القراءات التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، لم تشهد أي شكاوى حتى الآن، وذلك خلال تفقده عددا من اللجان بمجمع معاهد الصفوة لمتابعة سير امتحانات في يومها الأول.

لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية لم تتلقى أي شكاوى

وشدد رئيس المنطقة على رؤساء اللجان ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏وضبط لجان الامتحانات ومتابعة الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، وكذلك العمل ‏على توفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم اليوم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في مادتي الفقه، والنحو والصرف، كما أدى طلاب القراءات لمختلف التخصصات الامتحان في مادتي الفقة والإنشاء.