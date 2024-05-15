«تعليم القاهرة» تعلن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غدا

أعلن أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، إذ جرى الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الثاني نهاية العام، والتي تنطلق غدا الخميس، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه يؤدي طلاب امتحان الشهادة الإعدادية 2024 غدا في مادتي ( اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية، لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجابة والمباني التعليمية، لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب في أثناء سير الامتحانات.

كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي، وإزالة كل الإشغالات، مشددا على عدم منع أي طالب من أداء الامتحان.

200 ألف طالب بالشهادة الإعدادية

وقال مدير تعليم القاهرة، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 200 ألف و119 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في 1223 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ35، مشددا على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.