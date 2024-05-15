«التعليم» تشدد على تركيب كاميرات المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، غدا، إذ يؤدي 200 ألف و119 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي الامتحانات في 1223 لجنة، موزعة على الإدارات التعليمية الـ35.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ووجه أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، منها ضرورة الحفاظ وتركيب كاميرات المراقبة في اللجان، والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان، مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم القاهرة، بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارة التعليمية الـ35 متواصلة على مدار اللحظة، كما وجه مديري عموم الإدارة التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً في نطاق إدارته، والعمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه العملية الامتحانات، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور و المعلمين، والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكدت المديرية الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الثاني نهاية العام، والتي تنطلق غدا الخميس، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو.