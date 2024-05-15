محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في الشيخ زويد

زار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في مدينة الشيخ زويد، للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، لافتا إلى عدم حدوث أي شكوى من الطلاب.

استعداد غرف عمليات فرعية في مختلف الإدارات التعليمية

وأوضح المحافظ خلال جولته، جاهزية غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش، فضلا عن استعداد غرف عمليات فرعية في مختلف الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات طارئة، موجها الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان الإمتحانية.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن امتحانات الشهادة الاعدادية يؤديها 8 آلاف و289 طالبا وطالبة موزعين على 89 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن الامتحانات مستمرة حتى الثلاثاء 21 مايو الجاري.

المحافظ يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تقنية الـ«أون لاين»

وأكد رضوان وجود عدد 6 مراكز لتوزيع الأسئلة بإدارات العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة ونخل، موجهًا بتوزيع أوراق الأسئلة على المدارس بوقت كاف قبل بدء الامتحانات، وتابع المحافظ امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تقنية الـ«أون لاين» في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك خلال زيارته مقر الإدارة التعليمية بالشيخ زويد.