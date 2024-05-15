أول تعليق من سلمي أبو ضيف بعد خطبتها.. (فيديو)

فاجأت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بإعلان خبر خطبتها من شاب خارج الوسط الفني، تعرفت عليه أثناء سفرها إلى إحدى الدول الأوروبية، مؤكدة ارتباطها به رسميا عبر حسابها االشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقالت الفنانة سلمى أبو ضيف في أول تعليق لها على خبر خطبتها من شاب يدعى إدريس، إنها ظهرت معه في مكان لمشاهدة رقصة الفلامنجو وهي من الرقصات المحببة لها.

أول تعليق من سلمى أبو ضيف على خبر خطبتها

وظهرت سلمي أبو ضيف خلال الفيديو عبر «انستجرام» مع إدريس، معلقة «المرة الأولى التي سافرت فيها في حياتي، ذهبت لرؤية الفلامنكو واعتقدت أن هذا هو الشيء المميز في حياتي والأكثر سعادة، وقد أثر في كثيرًا، ولكن في المرة الثانية التي ذهبت فيها لرؤية الفلامنكو، حدث هذا مع إيدو الخاص بي، الله لديه دائمًا أفضل خطة لك».

أول تعليق من سلمي أبو ضيف على خبر خطوبتها

خطوبة سلمي أبو ضيف

وقد أعلنت الفنانة سلمي أبو ضيف خطوبتها صباح اليوم، ونشرت صور لها مع خطيبها في إحدى الشوارع بين الأشجار، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متمنين لها السعادة الكبيرة في حياتها.