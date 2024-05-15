من هي الممثلة الهندية إميلي شاه؟.. تحب يسرا وشاهدت أفلام السقا

بشغف كبير تحدث الفنان مينا مسعود عن خطيبته الممثلة الهندية إميلي شاه، والتي أعلن مساء أمس خطبته عليها، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، بعد ما نشر صورًا من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما في اليابان، حيث أكد في حواره مع مجلة «HELLO» أنه شعره أن يرغب في الزواج منها منذ الموعد الأول بينهما.

وتابع مينا مسعود في حديثه عن خطيبته الممثلة الهندية إميلي شاه، «أميل إلى أن أكون متحفظًا تمامًا وغير تصادمي، إميلي مختلفة تماما عني، تقول ما تشعر به وتفكر فيه، وأنا أحب ذلك فيها لأنّها أخرجت هذا الجانب مني، أنا بالتأكيد بحاجة إليها في حياتي».

جلسة تصوير رومانسية لـ مينا مسعود والممثلة الهندية إميلي شاه

بينما تحدثت الممثلة الهندية إميلي شاه عن علاقتها بمينا مسعود، قائلة إن المنزل بالنسبة لها هو المكان الذي يتواجد مينا فيه، على حد تعبيرها، بالرغم أن بداية تعارفها من البداية جاء عبر إحدى تطبيقات المواعدة الاجتماعية، وكانت ترغب في أن يظلا أصدقاء، ولكن كان لـ«مينا» رأي آخر، فبعد فترة قليلة من المواعدة قرر أن يطلب منها الزواج وتكوين أسرة.

وتحدث عن علاقتها به، قائلة: «إنه يفكر قبل أن يتحدث، وهذا شيء يجب أن أتعلمه، إنه مراعٍ للغاية وحساس تجاه مشاعر الناس وهذا أمر مدهش، وهو شيء تعلمته منه».

مينا مسعود يوضح الاختلاف الثقافي بينه وبين خطيبته الممثلة الهندية إميلي شاه

وعن الاختلاف الثقافي بين مينا وإميلي، أوضح نجم فيلم «Aladdin»، «لقد واعدت نساءا من بلدان مختلفة وكانت هناك فجوة ثقافية كبيرة، ولكن هناك الكثير من أوجه التشابه بين الهنود والمصريين، بداية من طريقة التربية بالإضافة إلى العادات والتقاليد الخاصة باحترام كبار السن أو ضرورة طلب زواج الفتاة من والديها».

وأشار مينا مسعود إلى أنه مطلع على الثقافة الهندية من خلال بوليود قبل أن يلتقي إميلي، إذ شاهد العديد من الأفلام والده من أشد المعجبين بأميتاب باتشان، ومن جانبها قالت إميلي: «وأنا استمعت إلى أنغام عمرو دياب والمسلسلات التليفزيونية الشرقية التي نالت مشاهدة كبيرة، الصناعة المصرية بها أساطير مثل شيرين رضا ويسرا، لقد التقيت يسرا بالفعل إنها مذهلة»، ليضيف مينا: «جعلتها تشاهد العديد من أفلام أحمد السقا».