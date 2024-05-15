«التعليم العالي»: عدد الجامعات في مصر تضاعف خلال الـ10 سنوات الأخيرة

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حريصة على أن تكون موازنة 2023/ 2024 مرتبطة بالبرامج والأداء والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، فهي من المخرجات المهمة التي نعمل عليها، لافتا إلى أن ما حصل من اعتمادات في موازنة العام المالي الجديد لم تحدث من قبل.

مجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حجم الاستثمارات في منظومة التعليم العالي

وأضاف أن حجم الاستثمارات التي ضخت من خلال الدولة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بلغت أكثر من 1000 مشروع، أنفق فيها أكثر من 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد الطلبة في الجامعة الحكومية والأهلية بلغ 2.2 مليون طالب، وبإضافة طلاب الجامعات الخاصة يصبح المجموع 3.5 مليون طالب.

إنشاء 4 جامعات حكومية

وأشار إلى أن مصر بها حاليا 55 جامعة، إذ تضاعف عددها خلال العشر سنوات الماضية، مضيفا: «جرى إنشاء 4 جامعات حكومية، وهناك جامعتين على وشك الانتهاء، واحدة في أبو رديس في جنوب سيناء التي ليس بها جامعة»، مشيرًا إلى جامعة العريش التي تخدم شمال سيناء تقوم بدور كبير جدا، وجرى إنشاء مستشفى جامعي بها وتقوم بدور كبير في علاج المواطنين، وكذلك الأشقاء القادمين من غزة.

وأوضح أن المشروع الآخر هو إنشاء جامعة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، والتي بها ستكون كل المحافظات على مستوى الجمهورية بها جامعة.

ولفت إلى أن هناك 16 جامعة أهلية جرى افتتاحها بداية من 2019 حتى العام الماضي، موضحا أن الجامعات الأهلية تم إنشاؤها بقرض من الدولة، ولدينا حاليا توسع في الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.

ولفت إلى أن هناك 10 جامعات تكنولوجية، وجرى الموافقة على إنشاء 17 جامعة، ليكون إجمالي الجامعات التكنولوجية 27 جامعة، مضيفا: «حرصنا على أن يكون إنشاءها في الأماكن التي بها أنشطة اقتصادية متميزة، وبالتالي تكون البرامج التي يحصل عليها الخريجين مرتبطة بتلك الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية».