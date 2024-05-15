«خطة النواب» تناقش موازنة التعليم وتفتح ملف مسابقة تعيين المعلمين

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشات حول مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024-2025.

إجمالي موازنة الديوان العام للوزارة

وقال أحمد عبدالحميد ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، إن موازنة الديوان العام للوزارة إجمالي المقدرات 21.5 مليار جنيه بزيادة 17 مليار جنيه عن العام المالي السابق، متمثلة في المرتبات وأجور العاملين والمزايا التأمينية وخطة الحماية الاجتماعية التي أقرّها رئيس الجمهورية مؤخرًا.

تعيين 14 ألف معلم ضمن المسابقة

وسأل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع اللجنة اليوم عن عدد المعلمين الذين تم تعيينهم وفقا لمسابقة الـ30 ألف معلم في إطار توجيهات القيادة السياسية، وهل أجورهم مدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد؟.

ورد أحمد محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للإدارة المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، قائلا: «تم تعيين 14 الف معلم ضمن المسابقة، وأجورهم مدرجة على المديريات وليست على ديوان عام الوزارة، والأجور موجودة».

أجور المعلمين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024-2025

وتساءل النائب ياسر عمر، «هل هذا يعنى أن أجور المعلمين ستكون مدرجة على المديريات؟». وأجاب ممثل التربية والتعليم: «نعم موجودة، الدولة ملزمة توفير الأجور فور استلام العمل».

موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم

وأشار أحمد عبدالحميد ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه ضمن تطوير منظومة التعليم تم الدعم بـ194 مليون جنيه لتغطية الاجر الوظيفي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبند السلع والخدمات حصل زيادة 3 مليارات جنيه لزيادة أعباء الديوان والكتب وغيرها.

وتساءل النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة عن تكلفة طباعة الكتب وهل هناك طريقة لتقليل تكلفة الطباعة؟، ورد ممثل ديوان عام الوزارة: «العام المالي الحالي، كان مقدر لو الوزارة استمرت بهذا الشكل بنفس المواصفات والكمية الخاصة بطباعة الكتب 25 مليار جنيه، لكن بعد تطبيق تخفيض مواصفات الكتاب المدرسي بما يتناسب مع السعر المناسب وبجودة محترمة أصبح 11 مليار جنيه هذا العام».

وأضاف أنَّ العام الدراسي الجديد كانت التكلفة المقدرة في ظل تغير سعر الصرف 13 مليار حنيه لطباعة الكتب، لكن من خلال لجان المناقصة حصلنا على أسعار جيدة ووصلت التكلفة المقدرة إلى 7 مليارات جنيه للعام الدراسي الجديد.