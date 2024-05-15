6 نصائح لحماية نفسك من الخطف عند استخدام وسائل النقل الذكية

باتت المخاوف تتزايد لدى الفتيات يومًا بعد يوم، في ظل حالات الاختطاف التي تقع فيها واحدة تلو الأخرى عند استخدام وسائل النقل الذكية، لذا تبحث الكثيرات عن طرق من أجل حماية أنفسهن من عمليات الاختطاف، في ظل حاجتهن لاستخدامها لقضاء المشاوير الخاصة.

نصائح عند استخدام وسائل النقل الذكية

موقع «OCASI» الكندي، كشف 6 نصائح يجب اتباعها عند استخدام وسائل النقل الذكية من أجل حماية الفتيات من الخطف، التي يرصدها «الوطن» في السطور التالية:

(1) قبل ركوب السيارة، تحققي من تطابق طراز السيارة بالطراز المُعلن عبر تطبيقك، ثم التأكد من أنّ لوحة الترخيص الموجودة في تطبيقك تتطابق مع الترخيص الموجود على السيارة.

(2) تأكدي من تطابق اسم السائق مع الاسم الموجود في تطبيقك.

(3) اجعلي هاتفك جاهزًا للاتصال برقم النجدة في حالة الحاجة لذلك.

يجب مشاركة تفاصيل رحلتك عند استخدام وسائل النقل الذكية

(4) إذا كنتِ في السيارة ولا زلتي تشعرين بالقلق، فهناك خيار لمشاركة رحلتك من خلال التطبيق، من خلال النقر فوق الخيارات وإرسال موقع رحلتك مع صديق أو أحد أفراد العائلة.

(5) استخدام خدمة «livelocation» من خلال تطبيق «واتساب» لأحد أقاربك أو أصدقائك لتتبع خطواتك.

(6) اتصلي بصديق وابقي معه على الهاتف طوال مدة الرحلة.