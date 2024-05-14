بعد تكرار الواقعة.. نجوم الفن يطالبون بوقف «أوبر»

في الساعات القليلة الماضية، انتشرت واقعة الاعتداء على إحدى الفتيات في منطقة التجمع من قبل سائق بأحد التطبيقات الخاصة لنقل الركاب، ما أسفر عن إصابة الفتاة نتيجة مقاومتها الشديدة حتى تمكنت من الفرار.

نجوم الفن ينادون بوقف التطبيق

وانتفض نجوم الفن بسبب تكرار تلك الوقائع، ونادوا بضرورة وقف التطبيق على الفور ومحاسبة القائمين عليه، وقالت الفنانة عبير صبري، على «إنستجرام»: «أنا كتبت البوست ده وعاوزة نعمل حملة عشان مقاطعة (أوبر) أرجو إنكم تساعدوني في نشر البوست بتاعي وطلبي إن البنات في مصر تعمل حملة لإلغاء الأبليكيشن ده لأنّه أصبح خطرًا علينا كلنا وممكن أي بنت وست فينا تتعرض لنفس مصير حبيبة والبنت بتاعة النهارده وغيرها».

كما نشر الفنان صلاح عبدالله تدوينه على منصة x، قائلًا: «بعد ما شفت حكاية عمرو أديب بعت رسالة لبناتي ومراتي في الجروب العائلي(إلغوا أوبر من حياتكم مهما كانت الظروف) فهل تصرفت صح؟».

لا بد من حماية وأمان الستات

كما طالبت الفنانة ريم البارودي، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بضرورة ضمان الحماية لمن يستخدم تلك الوسيلة في التنقلات، قائلا: «أوبر محتاجين كام ضحية عشان يتحملوا المسؤولية ويطبقوا سياسات تحافظ على حياة وأمان الستات؟».

ولم تكن تلك الواقعة الأولى لهذا التطبيق، فقد سبقه منذ أقل من شهرين، واقعة أخرى لنفس السبب وقامت الضحية حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشروق»، بالفرار من السيارة وإلقاء نفسها في أثناء سيرها؛ ما أدى إلى وفاتها، وقضت محكمة جنايات القاهرة الأحد الماضي، في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.