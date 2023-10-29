سيدة فلسطينية شهدت نكبة 48: ما يحدث الآن أسوأ بكثير مما سبق

سعاد العلم سيدة فلسطينية، أجبرت على مغادرة منزلها عام 1948، وتعيش الحرب مرة أخرى في غزة، ووصفتها بأنها الأصعب في حياتها، معبِّرة عن ذلك بأنها ترى الموت كل يوم، ويؤثر كل انفجار على نفسيتها، يبدو الأمر وكأنه فوق رأسها، بحسب تقرير عرضه برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»، مع الإعلاميتين منى عبدالغني، ومها الصغير.

سيدة فلسطينية تقضي حياتها بين الحرب

عاشت «سعاد» نكبة 1948، وتعيش الآن نكبة 2023، وهي الأسوا في حياتها، إذ تركت منزلها وسط قصف مكثف، منذ أكثر من 10 أيام، لم تتناول وجبة واحدة، ولم تستحم منذ ذلك الحين، ولم تتمكن من الحصول على أدويتها.

لم ترَ «سعاد» يومًا سعيدًا في حياتها

لم ترَ «سعاد» يومًا سعيدًا في حياتها، عاشت طفولتها وشبابها بين الحرب والقصف، تتألم العجوز ألمًا شديدًا منذ 10 أيام، لعدم حصولها على علاجها، تتوقع موتها بين كل لحظة وأخرى.