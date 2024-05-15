توريد 181 ألف طن قمح إلى صوامع التخزين في كفر الشيخ

استقبلت شون وصوامع محافظة كفر الشيخ، 181 ألفا و149 طنا و230 كيلوجراما من الأقماح جرى توريدها من المزارعين حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2024 في 15 أبريل الماضي، الذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وقال المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في بيان صحفي، إنّ عدد المواقع التخزينية بالمحافظة وصل 25 موقعاً على مستوى المحافظة لاستقبال القمح موسم 2024، مشيراً إلى أنّه قد تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمتابعة موسم توريد القمح.

توفير 25 موقعاً تخزينياً

يذكر أنّ مساحات القمح المزروعة هذا العام بلغت 210 ألف أفدنة بمختلف أنحاء محافظة كفر الشيخ، ووفرت المحافظة 25 موقعاً تخزينياً، فضلاً عن إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وتم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.