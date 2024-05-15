«نوعية كفر الشيخ» تُنظم ورشة فنية بعنوان «إعادة تدوير المخلفات الورقية»

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ ورشة فنية تحت عنوان «التخلص من المخلفات الورقية وإعادة تدويرها في أعمال فنية مبتكرة»، جاء ذلك بإشراف الدكتورة نجلاء حسني الأشرف، عميد كلية التربية النوعية.

تعظيم الاستفادة من المخلفات غير المستغلة بإعادة تدويرها

وقالت الدكتورة نجلاء حسني الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، إنّ الورشة الفنية تناولت تدريب الطلاب على كيفية التخلص من المخلفات الورقية وإعادة تدويرها في أعمال فنية مبتكرة، حيث تم استخدام ورق الكرتون في صنع لوحات فنية، وإعداد نماذج متنوعة منها، بهدف رفع الوعي البيئي، وتنمية مهارات الطلاب في مجالات حماية البيئة وتدوير المخلفات، وصنع منتجات ابتكارية من مخلفات البيئة.

أُقيمت الورشة بقسم التربية الفنية بهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات غير المستغلة بإعادة تدويرها، وفتح أفاق جديدة في إعادة تدوير المخلفات وتوظيفها في الأعمال الفنية وفقاً لخطة التنمية المستدامة التي تسير عليها الكلية، وتعظيماً للجهود المحافظة على البيئة.