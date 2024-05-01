عضو بـ«النواب»: سيناء تشهد تنمية شاملة بعد تطهيرها من الإرهاب

قال النائب علي نور حسين، عضو مجلس النواب، إن ملحمة البطولة والتضحيات في سيناء ستظل شاهدة على نجاح ضخم حققته الدولة المصرية بقيادة السيسي في سيناء، وبالخصوص خلال السنوات الأخيرة، بعد إنهاء الاحتلال بها.

وأشار إلى خوض الدولة المصرية حربا شرسة ضد الإرهاب طوال السنوات الماضية لاقتلاع الشر، ونجحت في ذلك فعلا وعززت استقلال سيناء، والتي دخلت ضمن منظومة الجمهورية الجديدة، موضحا أن ما يجرى في سيناء من تعمير وتنمية هو رد الجميل لتضحيات أبناءها، وبطولات القوات المسلحة الباسلة على أرضها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تعرضت لاختبار جديد استهدف سيناء، إذ حسمت الدولة الحرب الشرسة ضد قوى الإرهاب والشر.

تضحيات من أجل سيناء

وأفاد النائب بأن كلمة الرئيس السيسي في هذا المناسبة الغالية أوضحت ما بذلته مصر من بطولات وما قدمته من تضحيات من أجل سيناء، مضيفا «المعركة بخصوص سيناء لم تنته، وهناك معركة تنمية شاملة على أرضها بعد استقلالها وتطهيرها من الإرهاب».