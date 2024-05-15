«تعليم الجيزة»: لم نتلق أي شكاوى من امتحانات صفوف النقل

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أعضاء غرفة عمليات المديرية ومديري المراحل، العملية الامتحانية لصفوف النقل بتعليم الجيزة وذلك من خلال غرفة العمليات بالمديرية.

وأدى اليوم لطلاب الصفين الرابع والخامس امتحان مادتي الرياضيات وICT وذلك في اليوم الختامي لهم وبنسبة حضور 98% واليوم الختامي لطلاب الصف الأول الإعدادي مادة الدراسات الاجتماعية بنسبة حضور 96%.

99% نسبة حضور امتحانات

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا بنسبة حضور 99%.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أي مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها وكذلك متابعة المنصة الإلكترونية، ولم تتلق الغرفة أي مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية في أي من المراحل.

كما أشاد وكيل تعليم الجيزة، على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم ونبه على ضرورة متابعة الطلاب أثناء الخروج خاصة في اليوم الأخير.