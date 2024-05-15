وزير التعليم يشدد على تطبيق إجراءات تفتيش الطلاب في لجان الامتحانات

اجتمع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري المديريات التعليمية، للاطمئنان على كل استعدادات وإجراءات المديريات التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم، والتشديد على إجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأكد حجازي، أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات.

وشدد على كل مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان، للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.