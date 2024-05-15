موعد تقديم رياض أطفال 2024-2025.. اعرف السن والشروط

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تقديم رياض أطفال 2024-2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات، مشيرا إلى أن التقديم إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على بوابة مركز المعلومات وفقًا للشروط.

موعد تقديم رياض أطفال 2024-2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن تقديم رياض أطفال 2024-2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات يبدأ في أول يونيو ويستمر لمدة شهر، ويكون سن التقديم لرياض الأطفال لا يقل عن أربع سنوات، ويتم التنسيق عن طريق المديريات التعليمية وفقًا للكثافة بها وظروفها ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

سن القبول بمرحلة رياض الأطفال 2024

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من فترة التقديم لرياض الأطفال 2024 يتم تسليم المديريات بنسخه من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال الرسمي لغات بكل مديرية للبدء في إجراءات التنسيق للطلاب وقبولهم بالمدارس، مشيرًا إلى إعلان نتيجة التقديم رياض الأطفال 2024، على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، ثم إعلانها بالمدارس، للبدء في تقديم ملفات الطلاب بالمدارس ومراجعة الأوراق واستيفاءها.