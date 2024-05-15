مدبولي: ثقة من المصريين بالخارج ساهمة في زيادة التحويلات الدولارية 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك زيادة كبيرة من قبل المصريين بالخارج بشأن تحويلاتهم والتنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، معلنا عن تسلم الحكومة المصرية من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، إذ وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وأشار إلى التواصل بشكل دوري ومستمر مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، مشددا على أن هناك ثقة كبيرة حاليا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية، بدأت بالفعل التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.