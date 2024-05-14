تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة.. يعقد الأسبوع الجاري

تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثالث لعام 2024 خلال الشهر الجاري وتحديدًا يوم 23 مايو لمناقشة سعر الفائدة سواء بالانخفاض أو التثبيت أو الارتفاع، إذ أن يكون اجتماع البنك المركزي المصري 8 مرات في العام وكان الأول يوم 1 فبراير الماضي.

اجتماع البنك المركزي المصري

ورفع البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في اجتماعها الأول بعام 2024 بواقع 200 نقطة، وفي اجتماعها الثاني الذي كان استثنائيا تمّ رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لذا تمّ إلغاء الاجتماع الثاني الذي كان من المفترض أن يكون يوم 28 مارس 2024 الماضي، بسبب انعقاد الاجتماع الاستثنائي كبديل عنه.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

ويكون اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وهو الثالث على مدار العام يوم 23 مايو 2024، من الشهر الجاري لمناقشة أسعار الفائدة، فيما يكون الاجتماع الرابع يوم 17 يوليو 2024، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وبالنسبة لاجتماع البنك المركزي المصري الخامس فإن موعده يوم 5 سبتمبر 2024، والسادس يوم 17 أكتوبر 2024، والسابع يوم 21 نوفمبر 2024، والأخير وهو الثامن يوم 26 ديسمبر 2024.