موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثالث خلال 2024.. اعرف الموعد والتفاصيل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث خلال 2024، يوم الخميس الموافق 23 مايوالجاري، لمناقشة مصير سعر الفائدة.

اجتماع البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر رفع أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري، وتحديدًا في الاجتماع الأول بعام 2024 بواقع 200 نقطة.

اجتماع استثنائي في مارس

وقام البنك المركزي المصري، بعقد اجتماع استثنائي في مارس الماضي، وقرر فيه رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

سيكون اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، هو الثالث خلال العام 2024 العام، ومن المقرر أن يعقد يوم 23 مايو 2024.

اجتماع البنك المركزي المتبقية خلال 2024

فيما سيكون الاجتماع الرابع يوم 17 يوليو 2024، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وبالنسبة لاجتماع البنك المركزي المصري الخامس، فمن المقرر أن يعقد يوم 5 سبتمبر 2024، والسادس يوم 17 أكتوبر 2024، والسابع يوم 21 نوفمبر 2024، والأخير وهو الثامن يوم 26 ديسمبر 2024.