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شكري: أزمة غزة تثبت عدم قدرة العالم على انتهاج سياسات متسقة مع القواعد الدولية

كتب:

هانى حسن
02:39 م | الأربعاء 15 مايو 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأزمة في غزة أثبتت أن المجتمع الدولي غير قادر أن ينتهج سياسيات متسقة مع القواعد التي تحكم العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة هي الأولى التي يكون فيها حذر وتحفظ، لوقف إطلاق النار والتوصل لحل سلمي للأزمة.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «علينا أن نراجع الكثير من المواقف والسياسيات، ونأمل أن يعود المجتمع الدولي إلى انتهاج سياسات متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ التي كثيرا ما جرى إبرازها، باعتبار أنها تتوافق مع التطور الإنساني والعلاقات الدولية والتطور التكنولوجي الذي جعل العالم قرية صغيرة».

وتابع: «أزمة غزة جاءت لتلقي بظلال من الشك فيما يتعلق بمدى الالتزام بهذه القواعد، وتطبيق معايير واحدة للتحديات».

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