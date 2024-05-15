103 ملايين جنيه إسترليني تضع ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح.. ما القصة؟

مع مغادرة المدير الفني الألماني يورجن كلوب لفريق ليفربول في الصيف المقبل حسبما أعلن رسميا، تشعر إدارة الريدز بالقلق بشأن ثلاثة لاعبين أساسيين، يأتي في مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح، الذي يتبقى في عقده موسم أخير.

ومع دخول الثلاثي محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك في آخر 12 شهرًا من عقدهم مع النادي، بدأت الإدارة في البحث عن بدائل، خاصةً للفرعون المصري الذي سيخلف رحيله فراغا كبيرا داخل قلعة أنفيلد، كونه نجم الشباك الأول خلال الـ7 سنوات الماضية.

ليفربول يفشل في التعاقد مع بديل محمد صلاح

تقدم ليفربول بطلب للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد رودريجو، لكن مجلس إدارة النادي الإسباني رفض ذلك، ما وضع ليفربول في ورطة كبرى، في إيجاد بديل مناسب لـ محمد صلاح، بحسب موقع «ليفربول إيكو».

وعلى الرغم من أن الريدز كانوا على استعداد لإنفاق مبلغ لا يصدق قدره 120 مليون يورو (103 ملايين جنيه إسترليني) للتعاقد مع رودريجو، إلا أن ريال مدريد رفض العرض، وفقا للتقرير.

وعلى الرغم من اقتصاره على الظهور كبديل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي، سجل رودريجو 17 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة هذا الموسم في جميع المسابقات.

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في الميركاتو الصيفي؟

وبالنظر إلى أن داروين نونيز كلف ليفربول 85 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى مبلغ دفعه الريدز على الإطلاق مقابل لاعب، إلا أن رغبة النادي في إيجاد بديل لـ صلاح، جعلتهم يفكرون في تقديم صفقة قياسية لم يسبق لها مثيل في قلعة أنفيلد، إلا أن رغم ذلك، عرضهم قوبل بالرفض.

عرض ليفربول للاعب ريال مدريد، وضع النادي في ورطة، خاصةً وأنه كان سيكون العرض الأضخم في تاريخ الريدز، وهو بدوره ما يمكن أن يشكل أزمة داخل غرفة ملابس اللاعبين، في ظل المحاولات المستميتة لإيجاد بديل مناسب للفرعون المصري.

ومع رغبة ليفربول في التعاقد مع بديل محمد صلاح، يحتاج الريدز إلى تعزيز خط الوسط والدفاع أيضا هذا الصيف.

ولازال موقف بقاء محمد صلاح في ليفربول من عدمه يثير جدلا واسعا مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أنه وبحسب التقارير، الأقرب أن يُكمل قائد منتخب مصر عقده مع فريقه الإنجليزي والذي ينتهي بنهاية 2025.