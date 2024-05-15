«المؤتمر»: توافق عربي موحد بالقمة العربية في البحرين لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القمة العربية الـ33 تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث سيتم إلقاء الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجه المنطقة العربية.

الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن القمة تأتي في توقيت تواجه فيه المنطقة تحديات تتطلب توحيد المواقف والجهود العربية، وسيكون للقضية الفلسطينية النصيب الأكبر في القمة، وضرورة تطبيق السلام الشامل والعادل، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقا للمقررات الأممية وعلى حدود عام 1967.

وأشار الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن القمة سيحرج عنها توصيات تفيد بأن الدول العربية لديها رؤية راسخة للخروج بالمنطقة من هذه التحديات الراهنة، التي تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، والعالم أيضا، إضافة بعدد من الملفات الاقتصادية التي سيتم إلقاء الضوء عبيها منها مثلا انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية التي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول.

فلسطين تتصدر أجندة المناقشات على مائدة القادة العرب

وأضاف غنيم أن القمة العربية في البحرين هي الأولى من نوعها التي تستضيفها المنامة، تزامن القمة العربية مع اليوبيل الفضي لتنصيب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، وفلسطين تتصدر أجندة المناقشات على مائدة القادة العرب، ووقف إطلاق النار وإغاثة السكان ورفض التهجير أولويات القمة العربية، وهناك توافق عربي واسع النطاق حول رفض العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.