انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اليوم

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس إذ يؤدي 200 ألف و119 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية في 1223 لجنة، موزعة على الإدارات التعليمية الـ35، وسط إجراءات وقائية واحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع منذ صباح اليوم خروج وتأمين ورق الأسئلة من مراكز توزيع الأسئلة وحتي وصولها إلي اللجان الامتحانية، مشيرا إلي أنه تم وضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجابة .

وأضافت مديرية تعليم القاهرة، أن غرفة عمليات المديرية تتواصل مع غرف عمليات لجميع الإدارة التعليمية ال35 متواصلة على مدار اللحظة، لمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان تذليل كافة المعوقات التي تواجه العملية الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي مشاكل تعيق العملية التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:

- تكثيف المتابعة المستمرة لمديرى المديريات أثناء فترة امتحانات الشهادة الإعدادية.

- التشديد على ضرورة انضباط سير الامتحانات وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم.

- الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.

- توزيع أسئلة الامتحانات من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان.

- استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

- مواصلة الإجراءات الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية.