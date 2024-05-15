ما معنى أوبة وجمع عار؟.. سؤال في امتحان العربي يحير طلاب الشهادة الإعدادية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان اللغة العربية، الترم الثاني، في عدد من المحافظات، وتتضمن امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة المنيا والبحيرة، سؤالين أثارا حيرة الطلاب.

ما معنى كلمة أوبة؟

وتتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمنيا على سؤال معنى كلمة أوبة، ومن بين الاختيارات « إقامة- عودة- قصد- ثبات»، ما أثار الجدل بين الطلاب ورواد التواصل الاجتماعي بشأن إجابة السؤال.

جمع كلمة عار

كما تضمن امتحان اللغة العربية الترم الثاني بمحافظة البحيرة، سؤال اختر جمع عار ومن بين الاختيارات أعيرة- أعيار-عراة-عريان، وجاء السؤال في القراءة المتحررة.

وقالت فاطمة محمد، معلمة اللغة العربية أن معنى كلمة أوبة بامتحان اللغة العربية، هو «عودة»، وجمع كلمة «عار» هو أعيار.

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، غدا، إذ يؤدي 200 ألف و119 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي الامتحانات في 1223 لجنة، موزعة على الإدارات التعليمية الـ35، وسط تعليمات مشددة من صياغة ورقة الأسئلة وعدم وجود أي أسئلة قابلة للتأويل ووضوح الأسئلة.