التفاصيل الكاملة للفيلم الفلسطيني الأستاذ للمخرجة فرح النابلسي

يعرض الفيلم الفلسطيني «الأستاذ»، في دور العرض السينمائية اليوم الأربعاء، للمخرجة فرح النابلسي، التي تم ترشيحها لجائزة الأوسكار، وحصلت على العديد من الجوائز، ويعد الفيلم ثاني تجاربها السينمائية بعد فيلم «الهدية».

وفى السطور التالية يكشف «الوطن» التفاصيل الكاملة عن الفيلم الفلسطيني الأستاذ ومخرجة العمل فرح النابلسي.

التفاصيل الكاملة عن الفيلم الفلسطيني الأستاذ

فيلم الأستاذ تم تصويره بالكامل في منطقة الضفة الغربية.

يتضمن فيلم الأستاذ مزيجا بين مشاعر التعاطف والأحداث غير المتوقعة والاستفزازات المتواصلة لشخصيات العمل.

انطلق عرض فيلم الأستاذ لأول مرة من خلال مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2023.

حصل الفيلم الفلسطيني الأستاذ للمخرجة فرح النابلسي، على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحصل بطل العمل صالح بكري على جائزة أفضل ممثل.

عام 2023 تم إدراج الفيلم في القائمة الطويلة لجوائز «البافتا» البريطانية وتضمن 3 فئات وهم أفضل كاتب سيناريو، أفضل مخرج، ومنتج مبتكر.

أحداث الفيلم الفلسطيني الأستاذ

تدور أحداث الفيلم الفلسطيني الأستاذ للمخرجة فرح النابلسي حول قصة أستاذ فلسطيني يدعي «باسم»، الذي يجسد شخصيته الفنان صالح بكري، حيث يعيش حياة صعبة ويحاول خلالها التوفيق بين التزامه بالمقاومة السياسية التي تهدد حياته، وبين الدعم النفسي الذى يقدمه لأحد طلابه ويدعي «آدم»، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن، وتنشأ خلال الأحداث بداية علاقة رومانسية جديدة مع أحد المتطوعات، التي تجسد شخصيتها الفنانة إيموجين بوتس.