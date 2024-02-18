فوز فيلم Oppenheimer بجائزتين في حفل الـBAFTA.. رامي مالك أحد أبطاله

تواصل حفل الـBAFTA، في الإعلان عن جوائز نسختها الـ77، والمقامة حاليًا في قاعة ألبرت الملكية بلندن، بحضور عدد كبير من نجوم هوليود إلى جانب الأمير ويليام أمير ويلز، ويقدم الحفل كل من ديفيد بيكهام، كيت بلانشيت، دوا ليبا الحفل والإعلان عن الجوائز.

جوائز فيلم Oppenheimer

وتم الإعلان خلال حفل جوائز الـBAFTA، عن فوز روبرت داوني جونيور بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Oppenheimer، إلى جانب حصول العمل على جائزة أفضل مونتاج، ليحصد جائزتين بالحفل.

وتتضمن الجوائز 13 ترشيحا من بينها جوائز أفضل ممثل ومخرج وفيلم، مع غياب فيلم «باربي» عن الترشيحات لهذه النسخة، علي الرغم من أنها كانت الأكثر تحقيقاً للإيرادات في عام 2023.

وفاز فيلم The Zone of Interest، بجائزة أفضل فيلم أجنبي ناطق بغير اللغة الإنجليزية، والتي تعد الجائزة الثانية للفيلم بعد حصده لجائزة لجنة النقاد الدولية العام الماضي من مهرجان كان السينمائي.

أحداث الفيلم وأبطاله

فيلم Oppenheimer تدور أحداثه في إطار درامي حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر، وما قام به من أجل تطوير القنبلة الذرية، وتغييره لمشروع مانهاتن.

الفيلم من بطولة كيليان مورفي، رامي مالك، روبرت داوني جونيور، وآخرين من تأليف واخراج كريستوفر نولان.