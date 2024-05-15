جاسمين طه زكي: 76 عاما من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي إن اليوم تمر 76 عامًا من المجازر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهذا على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت منذ تاريخ النكبة عام 1948 حتى 7 أكتوبر لعام 2023.

76 عاما من دعم مصر الأمني والسياسي للقضية

وأضافت «زكي» خلال تقديمها لبرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّه تم استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني منذ أحداث 7 أكتوبر، ما بين شاب وأم وطفل: «مهما زادت الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، سيظل شعبا صلبا ومناضلا ومتمسكا بأرضه وحقه».

وتابعت أنّ الدولة المصرية منذ اليوم الأول، وهي مستمرة في دعمها الأمني والسياسي، باعتبار أن القضية الفلسطينية تمثل أمنا قوميا لمصر.

فلسطين قضية مصر الأولى

وقالت الإعلامية سالي شاهين، خلال تقديمها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، أنّه بعد مرور 67 عامًا على النكبة، والقضية الفلسطينية من أولويات مصر على الرغم من التغييرات والتطورات التي حدثت، إلا أن القضية ظلت وستظل قضية مصر الأولى منذ عام 1948، حيث قدمت القوات المصرية أرواحها من أجل حقن الدماء ورجوع الحق لأصحاب الأرض.