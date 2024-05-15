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الطاهري يعلن فوز القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024

كتب:

أميرة عزالدين
03:52 م | الأربعاء 15 مايو 2024
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، عن فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

القاهرة الإخبارية تفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي 

وأوضح الطاهري، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الجائزة، قائلاً : «فعلتها عاصمة الخبر.. يوم 27 مايو بإذن الله أتشرف بتسلم جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.. كل الشكر لأبطال قطاع القنوات الإخبارية.. كل الشكر للشركة المتحدة على دعمها الدائم».

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بقلم أميرة عزالدين