رئيس «أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ انتظام سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024، في أولى أيامها اليوم الأربعاء.

متابعة ضوابط فض مظاريف الأسئلة

وأوضح «شهاوي»، أنّه حرص على متابعة ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها بعدد من لجان الامتحانات، مُشيرًا إلى عدم وجود أي شكاوى منها، ونوه على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والاستقرار.

وأشار «شهاوي»، إلى أنّه تم التأكيد على مسؤولي اللجان بوجود غرفة عمليات مُشكلة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية لمتابعة سير عملية الامتحانات، والرد على أي استفسارات تخص اللجان على مدار اليوم، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان، والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الامتحانات التي أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد.

يُذكر أنّ طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية بكفر الشيخ أدوا الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى «النحو والصرف».

طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بكفر الشيخ الأزهرية

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية 7 آلاف و552 طالب وطالبة من بينهم 4372 بنين، و3180 فتيات موزعين جميعهم على 101 لجان، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 9 آلاف و120 طالبا وطالبة موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة.