الشعب الجمهوري يكرم القيادات العمالية بالإسكندرية

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري في محافظة الإسكندرية، احتفالية تكريم العمال بالتعاون مع أمانة العمال المركزية بالحزب، وذلك في نادي التطبيقين بحضور ومشاركة عدد كبير من قيادات الحزب والقيادات العمالية.

دعم وتقدير القيادات العمالية

وقال النائب مجدي الوليلي، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، إن الأمانة حريصة على دعم وتقدير القيادات العمالية والاعتراف بفضلهم في النهوض بمختلف القطاعات باعتبارهم من أهم ركائز البناء والتنمية والإنجاز والقوة المحركة لمسيرة التقدم والازدهار والتنمية المستدامة للمجتمع المصري.

وأكد أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية في تصريح لـ«الوطن»، أن الاحتفالية تتضمن تكريم عدد من القيادات والرموز العمالية بالإسكندرية تقديرا للتضحيات والإنجازات التي قدَّموها على مدار السنوات الماضية ولا يزالون يقدمونها حتى الآن كل منهم في مجاله.

الاحتفال بعيد العمال

وأشار الوليلي إلى أن الاحتفال بعيد العمال جاء للاحتفاء بتضحياتهم وجهودهم في بناء المجتمع وتطوير الاقتصاد، وتعبير عن قيمة العمل وكرامة العامل، وتسلط الضوء على حقوق العمال وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية القانونية لهم، كما تُعتبر فرصة لتعزيز التضامن والوحدة بين فئات المجتمع، وتذكير بأهمية تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.