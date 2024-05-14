«الشعب الجمهوري»: مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة يوفر فرص عمل جديدة

قال الشيخ أحمد سيف رويضي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة جنوب سيناء، إنّ مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، الذي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من موسم حصاده، يعد قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تصدير الفائض إلى الخارج

وأضاف «رويضي»، أنّ تصدير الفائض إلى الخارج يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنّ هناك تعاون وثيق بين جميع أجهزة الدولة في المشروعات الزراعية.

وأشار أمين تنظيم الشعب الجمهوري في جنوب سيناء، إلى أنّ مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم، في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

توفير فرص عمل جديدة

كما أوضح أن المشروع سيساهم في توفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن سهولة وصول مستلزمات الإنتاج، كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.