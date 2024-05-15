رئيس جامعة كفر الشيخ يوجّه بالانتهاء من استعدادات امتحانات الترم الثاني

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المٌتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

واستهل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بتقديم خالص التهنئة للدكتور وليد عفيفي، لصدور القرار الجمهوري بتوليه منصب عميد كلية التجارة، مٌتمنياً له دوام التوفيق، كما وجّه خالص الشكر والتقدير للجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب على إشادتها بجامعة كفر الشيخ، وعلى دور اللجنة في الجهود المبذولة لدعم الجامعة.

رئيس الجامعة يوجّه بضرورة الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ووجّه رئيس الجامعة، مجلس العمداء بضرورة الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024، والتأكيد على حسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها، وسرعة البدء في عمليات التصحيح والرصد حتى يمكن إعلان النتيجة، ومنح إفادات التجنيد للطلاب خاصةً المستوى الأخير في أقرب وقت.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار عمل القوافل التنموية الشاملة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للأماكن الأكثر احتياجاً طبقاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أنّ تتضمن قوافل توعوية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

حملات توعوية مجتمعية لرفع مستوى الوعي حول قضايا السكان

كما كلّف رئيس الجامعة، بتنفيذ حملات توعوية مجتمعية تتناول رفع مستوى الوعي حول قضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الهمم في إطار الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية 2024 لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في الجامعات المصرية.

وطالب رئيس الجامعة، مجلس عمداء كليات الجامعة، بضرورة العمل على جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين، في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتركيز على الأفكار البحثية التي يكون لها مردود على تطوير البحث العلمي ومردود اقتصادي على المُجتمع، ومناقشة مقترحات لوضع آلية للعمل على جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين.

التأكيد على نشر ثقافة ترشيد الطاقة

وناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، ضرورة المتابعة الطبية الدائمة والمستمرة وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمرضى من مصابي قطاع غزة الذين استقبلهم المستشفى الجامعي وذلك حتى تمام الشفاء، كما تم مناقشة ضرورة التأكيد على نشر ثقافة ترشيد الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها.