مجموعة السعودية تعلن خطة موسم حج 1445هـ لربط ضيوف الرحمن حول العالم بالحرمين الشريفين

كشفت مجموعة السعودية عن الخطة التشغيلية لموسم حج 1445هـ والتي تتضمن الاستعداد لنقل ضيوف الرحمن جواّ من مختلف أنحاء العالم مع تيسير كافة الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات في مختلف مواقع الخدمة حيث خصصت أكثر من 1,2 مليون مقعد من خلال الاستثمار الأمثل لأسطول طائراتها البالغ اكثر من 150 طائرة والمتميز بالكفاءة التشغيلية والخدمات النوعية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في هذا الشأن ثم بالتعاون البنّاء مع مختلف الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام.

تمتد لـ 74 يوماً لمرحلتي الذهاب والمغادرة وتستهدف إثراء تجربة الحجاج والأداء التكاملي مع مختلف الجهات

وتبلغ فترة العمليات التشغيلية للناقل الوطني خلال موسم حج 1445هـ في مرحلتي القدوم والعودة 74 يوماً تبدأ في غرة ذو القعدة القادم الموافق 9 مايو، وقد حرصت "السعودية" من واقع خطتها الاستباقية على تشكيل فرق العمل المتخصصة والموزعة بين مراقبة الأداء وعمليات الصالات والمتابعة والتنسيق مع القطاعات الأخرى بالإضافة إلى توزيع الكثافة التشغيلية ما بين صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكذلك إعداد خطة للطوارئ بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة وقد تم تنفيذ عدة تجارب افتراضية عبر مطاري جدة والمدينة المنورة الدوليَين.

وتستقبل "السعودية" حجاج بيت الله الحرام عبر 5 مطارات داخلية متمثلة في مطارات جدة، المدينة المنورة، الرياض، الدمام، وينبع، فيما يتشرف أكثر من 11 ألف يمثلون موظفي الصفوف الأمامية وفنيي صيانة طائرات بهدف ضمان انسيابية الحركة بالمطارات، كما سيتم خدمة 120 ألف حاج عبر مبادرة طريق مكة، في الوقت الذي ستتواصل خدمة "حج بلا أمتعة" وسيتم في هذا الشأن مناولة 270 ألف حقيبة علاوةً على 240 ألف عبوة زمزم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للحج والعمرة لمجموعة السعودية الأستاذ عامر بن صالح آل خشيل أن الناقل الوطني يتشرف دائماً بتأدية دورٍ مهم وحيوي ضمن مؤسسات الدولة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والحرص على توفير كل ما من شأنه تيسير رحلتهم وإثرائها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مضيفاً أن الخبرات المتراكمة في العمل بموسم الحج تساهم وبشكل مباشر في تطوير الاستراتيجيات وتنفيذها عاماً بعد آخر لتتكامل جهودنا مع كافة القطاعات، ونستهدف في كل عام زيادة معدل رضا ضيوف الرحمن عبر تنفيذ العديد من المبادرات التي تسهل إجراءات الوصول وكذلك تسريع عملية التفويج في المطارات بعد أداء المناسك، وقال:

"تحرص "السعودية" من واقع استعداداتها لموسم الحج على مواصلة توقيع الاتفاقيات مع البعثات الحكومية ووكلاء السفر، إلى جانب توفير السعة المقعدية المناسبة وطرحها في الأسواق التي تشهد طلباً حيث تصل الوجهات لأكثر من مائة وجهة في أربع قارات حول العالم، علاوةً على إتاحة عمليات الحجز وإصدار التذاكر من خلال القنوات الإلكترونية وكذلك عبر مكاتب "السعودية"، بالإضافة إلى تنفيذ حملات التوعية لضيوف الرحمن عن متطلبات قبول الأمتعة من حيث الأبعاد والأوزان والمواد المحظور نقلها جوّاً، مع الإعداد للمساهمة في تنفيذ الرحلات عبر مبادرة طريق مكة".

وتوفر "السعودية" العديد من المبادرات لضيوف الرحمن بدءاً من إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي الذهاب والعودة في محطة المنشأ إلى جانب تحدث منسوبيها اكثر من 30 لغة يتحدث بها الحجاج لتسهيل التواصل معهم وخدمتهم وفق أفضل المعايير، كما تقدم على متن الطائرات وجبات متنوعة تناسب مختلف الأذواق مع الإعلان عن الميقات فضلاً عن ما تتميز به شاشات الطائرات من برامج متنوعة تتضمن مواد توعوية وإرشادية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة تساهم في شرح النسك ليسهل أدائها ومختلف الأنظمة المعمول بها داخل المملكة حيث يبلغ عدد دقائق المحتوى الإسلامي في الشاشات 300 ألف دقيقة، ويضاف إلى ذلك تأمين الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وتوفير النقالات الطبية ومعدات الأكسجين على الطائرات لاستخدامها عن الحاجة، كما تحرص على مواصلة تنفيذ خدمة استلام الأمتعة من مقر سكن الحجاج بهدف تسهيل إجراءات سفرهم في رحلات العودة بعد أداء المناسك.