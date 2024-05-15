فحص أكثر من 33 ألف شخص ضمن قوافل طبية بكفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان الكشف الطبي على 33 ألفا و541 مريض عيون للمرضى غير القادرين على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ منذ بداية عملها بالمحافظة إلى الآن، من خلال تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، توفير كافة سُبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّه جرى الكشف الطبي على 33 ألفا و541 مريضا، وإجراء 11 ألفا و271 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وتسليم 6 آلاف و251 نظارة طبية لغير القادرين.

بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجاً

وأشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق لجمعية الأورمان مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل العقبات أمام عمل الجمعية، لافتاً أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجاً المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأوضح «شعبان»، أنّ جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض كفر الشيخ، ومنها توفير دعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.