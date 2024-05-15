مباراة ودية لـ«منتخب كفر الشيخ» استعدادا للقاء فريق محافظة الجيزة

فاز منتخب محافظة كفر الشيخ لكرة القدم على فريق مركز شباب مدينة قلين بـ3 أهداف نظيفة مقابل لا شئ، كما أجرى المنتخب مباراة أخرى ودية مع فريق نادي دسوق وجاءت النتيجة بالتعادل الإيجابي 1/1، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب محافظة الجيزة في الدور الـ32 من تصفيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية.

موعد المباراة الرسمية بين فريقي منتخب كفر الشيخ ومنتخب الجيزة

ومن المقرر أنّ تُقام المباراة الرسمية بين فريقي منتخب محافظة كفر الشيخ ومنتخب محافظة الجيزة على ملعب مركز شباب الجزيرة، يوم الأربعاء، 22 مايو الجاري.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أنّ مشروع دوري مراكز الشباب لكرة القدم يُعد من المشروعات التطويرية لمراكز شباب مصر، ومن مستهدفاته العمل على تطوير والانتقاء والموهبة في كرة القدم، وشغل أوقات فراغ الشباب من خلال ممارسة الرياضة.

مراكز الشباب تلعب دورا كبيرا في تنمية المهارات الفردية للشباب

وثمّن «محروس»، الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في تنمية المهارات الفردية والجماعية للاعبين، واعتبار مراكز الشباب أول خطوة في صناعة لاعب محترف، موجهاً بضرورة التزام اللاعبين بالتعليمات الإدارية الواردة من الجهاز الفني ومنسقي الدوري للخروج بالمنتخب بالصورة المشرفة والشكل اللائق بمحافظة كفر الشيخ.