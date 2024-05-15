أحمد الطاهري: إجماع عربي واضح على عدد من المسائل بعد اجتماع وزراء الخارجية

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، تفاصيل برنامج القمة العربية بالبحرين، التي تُعقد بعد اجتماعات وزراء الخارجية العرب، قائلا إن اليوم مخصص لاستقبال القادة العرب، مشيرا إلى أن هناك إجماعا في عدد من المسائل العربية بشكل واضح وصريح، وهو ما عكسته الصحافة البحرينية الصادرة صباح اليوم.

ملف غزة ملف صاحب الأولوية الكبرى

وأضاف خلال تصريحات على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ملف غزة صاحب الأولوية الكبرى، وهناك دعوة تقدمت بها البحرين بمطلب لعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية، وهذه المبادرة تقدم بها وزير خارجية البحرين، وينتظر اعتمادها في القمة، ولكن كي تمضي هذه المبادرة لا بد من العودة لتصريحات وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم، والذي أشار فيها إلى وقف إطلاق النار أولا ثم الذهاب إلى المؤتمر الدولي.

أولوية وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار ستكون أولوية أولى في هذه القمة، كما أن تصوير وتحديد الجرائم القانونية لإسرائيل بدا واضحا في عدد من التوصيفات التي استخدمت في كلمات وزراء الخارجية العرب، وهذا يأتي بالتزامن مع توجه مصر مع محكمة العدل الدولية، بالتالي هناك تركيز على مصطلح الإبادة الجماعية، فجريمة الإبادة الجماعية لها أركان في القانون الدولي الإنساني.

وتابع: «إصرار الخطاب العربي على تحديد هذه الجريمة، وهي جريمة مكتملة الأركان في حالة العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة يشير لدعم التوجه المصري نحو محكمة العدل الدولية».