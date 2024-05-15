أحمد الطاهري: القضايا الملحة تفرض نفسها على القمة العربية بالمنامة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن هناك عددا من القضايا المُلحة تفرض نفسها على القمة العربية بالمنامة، وفي طليعتها الوضع في السودان وليبيا واليمن، كل هذه القضايا تشكل تهديدا شاملا لمنظومة الأمن القومي العربي.

تفجر الوضع في قطاع غزة

أضاف «القاهرة الإخبارية»، خلال تصريحات على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل هذه القضايا بشكل أو بآخر على تماس بتفجر الوضع في قطاع غزة، وتوسيع هذا الصراع وتغذيته من أطراف غير عربية، باستخدام عدد من الأذرع داخل المنطقة العربية.

وأشار إلى أن التاريخ يشهر إنذاره مجددا، فكانت هناك نكبة عام 1948، وهناك نكبة أكبر عام 2024، فالنكبة الأولى أدت إلى تهجير 750 ألف فلسطيني، وصدر قرار التقسيم من الأمم المتحدة، وقبلت به إسرائيل، ولم يقبل به العرب حينها لأنها أرض العرب بالأساس.

نحن أمام إبادة شعب

وتابع: «في 2024 نحن أمام إبادة شعب، وتدمير مجتمع بأكمله، وأمم متحدة صامتة، ومجلس أمن عاجز عن القيام بدوره، وبالتالي ليست مفارقة تاريخية أن تحل اليوم ذكرى النكبة، بقدر ما هو إنذار من التاريخ».