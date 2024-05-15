لتجنب الصدام.. كيف تتعامل مع الشخصيات متقلبة المزاج؟

على مدار حياة الشخص ومراحله العمرية يتعامل مع عدة أنواع من الشخصيات، يكون بعضها مُريحًا والبعض الآخر مُتعبًا، ولعل أصعبها تلك المتقلبة في المزاج، فبين اللحظة والأخرى ينقلب حالها وتتبدل مشاعرها الداخلية وبالتالي ردود أفعالها، ما يجعلها صعبة الفهم بالنسبة للمحيطين بها ويجد أغلبهم صعوبة كبيرة في التأقلم معها واحتواء تقلباتها المفاجئة.

أفضل طريقة للتعامل مع الشخصيات متقلبة المزاج

يتعامل كثيرون مع مثل هذه الشخصيات بشكل اضطراري، بالتالي من المهم معرفة الطريقة الصحيحة في التعايش معها لتجنب الصدام، وبحسب ما ورد على موقع «psychologytoday»، فإن هناك عدة نصائح لتسهيل التأقلُّم والتكيُّف مع هذه الشخصيات واحتواء تقلباتها المزاجية المفاجئة.

1. الحفاظ على الهدوء

من أهم الأمور الواجب عليك اتباعها عند التعامل مع شخص متقلب المزاج هي الحفاظ على هدوئك، وتجنب الانفعال أو الغضب، فذلك يُزيد من حدة الموقف ويصعب مواجهته، لذا حاول أن تتنفس بعمق وأن تُظهر تفهمًا لمشاعر الشخص الآخر.

2. التواصل الفعال مع متقلب المزاج

حاول أن تُقيم تواصلًا فعالًا مع الشخص متقلب المزاج من خلال الاستماع إليه باهتمام والتعبير عن تفهمك لمشاعره، وتجنب مقاطعته أو إصدار أحكام عليه، وحاول أن توجه له أسئلة مفتوحة تشجعه على التعبير عن نفسه.

3. تحديد الأسباب لتغير حاله

حاول أن تحدد الأسباب التي تؤدي إلى تقلبات مزاج الشخص الآخر، فقد تكون ناتجة عن ضغوطات في العمل أو مشكلات شخصية أو حتى تغيرات هرمونية، إذ أن فهم الأسباب يساعدك على التعامل مع الموقف بشكل أفضل.

4. وضع حدود في التعامل

من المهم أن تضع حدودًا واضحة في علاقتك مع الشخص متقلب المزاج، فلا تسمح له بأن يتحكم بمشاعرك أو سلوكياتك، بل اخبره بوضوح بالمقبول وغير المقبول، وكن حازمًا في تطبيق هذه الحدود.

5. الاهتمام بنفسك

لا تنس أن تهتم بنفسك وبصحتك العقلية والنفسية، فالتعامل مع شخص متقلب المزاج قد يكون مرهقًا، لذا خصص وقتًا لنفسك لممارسة الرياضة أو التأمل أو قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء.

6. طلب المساعدة

إذا وجدت صعوبة كبيرة في التعامل مع شخص متقلب المزاج، فلا تتردد في طلب المساعدة من مختص في علم النفس أو الاستشارة، ويمكن للمختص أن يقدم لك النصائح والإرشادات اللازمة للتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة.