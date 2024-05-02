5 أطعمة تحفز هرمون السعادة.. تحسن المزاج وتمد الجسم بالطاقة

التقلبات المزاجية أمر يحدث للكثير من الأشخاص، وتختلف وسائل تحسين المزاج من شخص لأخر، وهناك طريقة يلجأ إليها الكثير من الناس، وهي تناول الطعام سواء كان بطريقة معتدلة أو بشراهة، وفي ضوء هذا الأمر يتسائل البعض، هل توجد أطعمة تحسن من إفراز هرمون السعادة في الجسم لتحسين الحالة المزاجية؟.

سر حمض التريبتوفان

هناك الكثير من الأطعمة، التي تحتوي على حمض التريبتوفان، الذي يعزز من إفراز هرمون السعادة في الجسم، وبالتالي يشعر الشخص بالسعادة وتحسن المزاج ، وفقًا لما أكدته أخصائية التغذية مروة شعير في حديثها لـ «الوطن».

أطعمة تحفز هرمون السعادة

- صدور الديك الرومي: تحتوي على نسبىة عالية من حمض التريبتوفان، لذا يكثر تواجد هذا الصنف على موائد الطعام في الأفراح والمناسبات السعيدة.

- البيض: قد يندهش البعض أن البيض يمكن أن يعطي شعورا بالسعادة، وربما يرجع هذا لتواجده بشكل مستمر في معظم البيوت، واعتياد البعض على أكله.

اللب الأبيض: يعد من منتجات التسالي، التي يحبذ تناولها الكثير من الأشخاص، ويحتوي اللب الأبيض على حمض التريبتوفان الذي يحفز من إفراز هرمون السعادة، وينصح بتناوله دون ملح لتحقيق أكبر استفادة.

الفشار: يحتوي الفشار على حمض التريبتوفان، لذا يفضل البعض تناوله أثناء مشاهدة الأفلام أو التنزه.

- هناك مشروبات أيضاً تساعد على الشعور بالسعادة، ويعد أبرزها عصير القصب، بحسب ما أكدته أخصائية التغذية في حديثها لـ«الوطن».

أطعمة تقلل الشعور بالسعادة

بجانب الأضرار التي تسببها الحلويات، والأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر، فهي تقوم أيضاً بخفض هرمون السعادة في الجسم، وتسبب حالة من الكسل والأرق في بعض الأحيان، كما أن الطعام المطهي بالزيت يعمل أيضاً على تخفيض هذا الهرمون، لذا يفضل الابتعاد عن السكريات والأطعمة المقلية.