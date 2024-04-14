ناقد فني: ياسر جلال قادر على التنوع وتقديم جميع أنماط الشخصيات

يرى أحمد سعد الدين، الناقد الفني، أنَّ الفنان ياسر جلال كان مفاجأة بكل المقاييس من خلال تقديم دور البطولة بمسلسل جودر، موضحا: «هو واحد من أهم الممثلين في مصر حاليا، وقادر على التنوع وتقديم كل أنماط الشخصيات بالإضافة إلى صعوبة دور جودر ليدخله في مقارنة مع نجوم كبار سبقوه قدموا أدوارا مشابهة مثل الفنان حسين فهمي ويوسف شعبان».

نجاح مسلسل جودر

وأضاف «سعد الدين»، في حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على «الحياة»: «ياسر راح لـ شخصية جودر وليس العكس.. مخدش شخصية جودر لياسر لنرى جودر في النهاية خلال العمل وليس ياسر جلال لينجح نجاحا كبيرا، فضلا عن عناصر الإبهار مع الجانب الإبداعي والتطور التقني والتي أحدثت طفرة استغلها الإخراج بشكل أكثر من رائع لنرى ألف ليلة أكثر تطورا مما رأيناه منذ 30 عاما وأكثر».

وأكد: «بدون إنتاج كبير وضخم لم يكن لنا إنتاج عمل درامي تاريخي مثل مسلسل جودر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تقديم موسم درامي استثنائي في رمضان 2024، بعدد كبير من الأعمال بها كم كبير أيضاً متميز».

دراما تهتم بالبيت والعائلة

وتابع: «عدنا للاهتمام بالدراما الاجتماعية منذ عدة أعوام، وهي الدراما التي تهم الناس والبيت كله يتفرج على مسلسل للعائلة ونجحت في جذب انتباه المشاهد الذي استشعر أنه هو نفسه أحد الأبطال على الشاشة وهي دراما بها نوع من التواصل وليس دراما الكومباوند التي اشعرتنا بالغربة وأنها مش بتاعتنا».