7 فوائد صحية مذهلة للصيام.. يقوي المناعة ويحسن المزاج

يحقق صيام شهر رمضان المبارك فوائد صحية عديدة للبدن والنفس، وفقًا لآراء وتوصيات عدة دراسات وخبراء، إذ يساعد الالتزام بنظام صحي خلال شهر رمضان على الوقاية من أمراض عديدة، فضلًا عن الحصول على جسد صحي رشيق.

واستعرض تقرير طبي نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فوائد الصيام للصحة والفئات الممنوعة منه، إذ تأتي خسارة الوزن الزائد من أبرز الفوائد التي يحققها الصيام، لأن الامتناع عن تناول الطعام طوال ساعات النهار، يساعد على تقليل عدد كمية السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، ومن ثم يبدأ الجسم في خسارة الوزن، كما تطرق التقرير إلى إشارة عديد من الدراسات لدور الصيام في تقوية جهاز المناعة والتقليل من مستويات الكوليسترول في الدم.

مخاطر الصيام على بعض الفئات

ولفتت الصحيفة لتحذير بعض الدراسات من مخاطر الصيام على فئات معينة، كالحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، كالسكر والضغط، ما يتطلب منهم المتابعة مع الطبيب، في حالة القيام بالصيام، لتجنب أي مضاعفات قد تحدث لهم.

فوائد الصيام

قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، إن هناك 7 فوائد يحققها الصيام كالتالي:

- يساهم الصوم في تنظيم معدل نسبة السكر في الدم.

- زيادة قدرة جهاز المناعة على مقاومة الأمراض.

- تحسين قدرة الجسم على مواجهة الالتهابات المزمنة.

- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتصلب المتعدد.

- تحسين وظائف المخ من خلال دعم الذاكرة وتحسين المزاج العام.

- تحسين عملية التمثيل الغذائي، خاصة مع اتباع نظام غذائي صحي.

- فقدان الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

ونصح الحوفي، الصائمين بضرورة تضمين الغذاء الصحي ضمن وجبتي السحور والفطار، من خلال الإكثار من تناول الخضروات الورقية والأسماك واللحوم قليلة الدهون، والحبوب الكاملة، وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، مع ضرورة الأكل ببطء لتحسين عملية الهضم.