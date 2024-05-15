أستاذ علوم سياسية: تحركات مصر جعلت الموقف الفلسطيني أكثر صلابة

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري جعل الموقف الفلسطيني صلبا بشكل كبير، ليبقى الشعب الفلسطيني على أرضه بدون النزوح، موضحًا أن مصر منذ اللحظة الأولى، كانت تستشعر بهذا الخطر، وأعلنت أن الاحتلال هو السبب في ما وصل له الأمر.

وشدد «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن مصر عقدت مؤتمرا في القاهرة لرفض التهجير القسري والطوعي، وفي السياق ذاته استخدمت الدبلوماسية الخشنة، عندما منعت الرعاة الأجانب من الخروج من قطاع غزة، إلا بدخول المساعدات الإنسانية في القطاع، وهو ما دفع بمزيد من الصمود الشعب الفلسطيني.

مصر حذرت من التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وأوضح أن مصر حذرت في تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي من التهجير القسري للشعب الفلسطيني، حيث إن مصر رأت من اليوم الأول أن التهجير القسري هو تفريغ ونهاية للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا ما جعل الموقف الفلسطيني أكثر تصلبًا، مشددًا على أن سكان قطاع غزة من اللاجئين ومروا بمشهد النكبة في السابق، الشعب الفلسطيني يعاني منذ 48 وحتى الآن.

وأضاف أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية الآن، وتحدث أمام العالم، موضحًا أنه لابد أن يتم التأكيد على أن الآباء والأجداد لم يتخلوا عن الأرض والأبناء ما زالوا يحفظون العهد للعودة والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي.