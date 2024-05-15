رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. 6 ميزات

تُقدم بطاقة الخدمات المتكاملة حزمة من المزايا والخدمات التي تُسهل الكثير على حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتُساهم في دمجهم بالمجتمع، وقد تمكن أكثر من 20 ألف مواطن من تسجيل بياناتهم على المنظومة الإلكترونية لمحملة «هنوصلك» خلال الأسابيع الماضية من أجل الحصول على البطاقة، وفقا لما كشفته وزارة التضامن الاجتماعي.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة هي بطاقة ذكية تُصدرها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين ذوي الإعاقة، وتُتيح لهم الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، والتي من أهمها:

خدمات التأمين الصحي

تُتيح البطاقة حصول ذوي الإعاقة على تأمين صحي شامل مجاني في جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى بعض المستشفيات الخاصة المُتعاقدة مع الوزارة.

خدمات النقل العام

تساعد البطاقة ذوي الإعاقة على التنقل مجانًا في جميع وسائل النقل العام، بما في ذلك المترو والأتوبيسات والترام.

خدمات المعاشات

تُتيح البطاقة لذوي الإعاقة الذين تنطبق عليهم شروط المعاشات الاستفادة من معاش شهري يُساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

خدمات التوظيف

تُقدم البطاقة كذلك لحاملها من ذوي الإعاقة الأولوية في التعيين في الوظائف الحكومية، كما تُساعدهم في الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص.

خدمات التعليم

تُتيح البطاقة لذوي الإعاقة الالتحاق بالمدارس والجامعات مجانًا، كما تُقدم لهم الدعم التعليمي اللازم.

خدمات الترفيه

وبجانب كل ذلك لا يُغفل جانب الترفيه، إذ تُقدم البطاقة لحاملها من ذوي الإعاقة تخفيضات على رسوم الدخول إلى العديد من المتاحف والمناطق الأثرية والترفيهية.

رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكنك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنـــــــا ثم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على «استعلام طلبات».

- ثم أدخل الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

- ثم انقر على بحث.