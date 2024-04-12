«التضامن» تحدد موقف مرضى القلب من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حسمت وزارة التضامن الاجتماعي، موقف أمراض القلب من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يستفيد بموجبها ذوي الاحتياجات الخاصة من العديد من الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات، فضلا ًعن خدمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة

وردت الوزارة على تساؤل أحد المواطنين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن إمكانية استفادة مرضى القلب من بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم إدراج أمراض القلب ضمن إعاقات المرحلة الثالثة: «يرجى المتابعة لحين إصدار قرارات جديدة»، لافته إلى أنه تم إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

إعفاء الشخص ذوي الإعاقة من إجراء الكشف الطبي

وأكدت الوزارة إعفاء الشخص ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المٌميكن لدى وزارة الصحة، وتكتفي الوزارة بإجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، وتقرير طبي جرى استخراجه على أن يكون معتمدا وموضحا به إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة.

الإعاقات الذهنية الشديدة

وضمن الإعاقات الشلل الدماغي والرباعي والنصفي الطولي، أو السفلي والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد وكف البصر، وفقد السمع التام والحالات المتقدمة من ضمور العضلات والإعاقات الذهنية الشديدة وذوي القزامة.

علّقت بسنت محمد عبد الله، من مستفيدي من بطاقة الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، على الكارت قائلة: «حصلت على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وسأتقدم بطلب للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي المُخصصة لذوي الإعاقة، وفي المستقبل هشتري سيارة مٌجهزة.. الكارت فعلا بيخدم ذوي الإعاقة ويسهل حياته».