سفير الاتحاد الأوروبي بمصر يتجول في الإسكندرية بـ«طفطف»

تفقد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، محافظة الإسكندرية تزامنًا مع الاحتفال باليوم الأوروبي في المحافظة.

زيارة متاحف بالإسكندرية

وزار السفير متحف محمود سعيد بمنطقة سان ستيفانو ومتحف سيف وأدهم وانلي، وبعدها نزل في جولة بشارع النبي دانيال بالإسكندرية.

جولة بالطفطف

وحرصت نائبة المحافظة، جاكلين عازر على اصحاب السفير برجر في جولة بالطفطف لمشاهدة معالم المدنية المختلفة.

احتفالات 20 سنة على تأسيس الاتحاد الأوروبي

ويحتفل الاتحاد الأوروبي باليوم الأوروبي الموافق التاسع من مايو كل عام والذي تأسس فيه الاتحاد لأول مرة في عام 2004، وجرى الاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيسه في مقر الاتحاد بحي الزمالك بالقاهرة بحضور دبلوماسيين ووزراء عرب وأجانب وممثلين المفوضية الأوروبية.

«حوار المياه» في الإسكندرية

وعلى هامش زيارة سفير الاتحاد الأوروبي للإسكندرية، حضر ورشتي بعنوان «حوار المياه» تحت رعاية الاتحاد الأوروبي وشركة الصرف الصحي في ظل شراكة استراتيجية شاملة بين الاتحاد ومصر ومنها شراكة في قطاع المياه لتطوير القطاع في مصر عبر استثمارات يضخها الاتحاد.