بعد الاعتداء على «سيدة التجمع».. مواطنون يقدمون حلولا لشركات النقل الذكي

حالة من الجدل تلاحق شركة «أوبر»، بعد واقعة سيدة التجمع التي تعرضت لمحاولة اعتداء على يد سائق، إذ تنوع المطالب بين توقع أقصى عقوبة للسائق، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الواقعة، فقد حادث فتاة الشروق الراحلة حبيبة الشماع، ونتيجة لذلك قدم المواطنين حلولا عديدة لشركات التوصيل الذكي.

حلول المواطنين لشركات التوصيل الذكي

من ضمن الحلول التي قدمها المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي لشركات التوصيل الذكي من أجل الحفاظ على السلامة الأمنية للأشخاص، إجراء تحليل دوري للمخدرات على جميع السائقين، وإنشاء غرفة عمليات للشركة، لمتابعة خط سير الرحلات بكل دقة، فضلا عن وضع شرط أساسي عند التعيين وهو تركيب كاميرات داخل السيارات، وربطها بغرفة العمليات على مدار 24 ساعة.

تركيب فاصل داخل السيارة بين السائق و الراكب من ضمن الحلول التي قدمها المواطنين لشركات التوصيل الذكي، وأيضا يجب عمل اختبارات لقيادة السيارة قبل التعيين، وكشف جنائي دوري «فيش و تشبيه» لجميع العاملين، ويجب وضع معايير للتعين كما هو متعارف عليه لنفس الشركة عالميا، وأيضا تحديث تقنية للاستغاثة داخل «الأبليكيشن» يستطيع من خلالها الراكب التعبير عن تعرضه للخطر وإرسالها لغرفة العمليات.

عمل كشف فني للسيارات

ربط جميع الرحلات لا سلكيا بغرفة العمليات من ضمن الحلول التي قدمها المواطنين، وأيضا يجب عمل كشف فني للسيارت بشروط حازمة، وعمل لجان تفتيش مفاجئة من الشركة على السائقين أثناء الرحلة، والتأكد من تنفيذه لجميع الإجراءات وتعميم هذه القرارت على جميع الشركات، وأيضا من الممكن أن يتم عمل خاصية داخل أبلكيشن قائد المركبة تقوم بتسجيل الرحلة صوت وصورة بمجرد قبول الرحلة وتحديد وضع ومكان الهاتف داخل السيارة.